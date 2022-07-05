Після продовження контрактів з менеджментом Мілан розпочав активну роботу на трансферному ринку.

Одне із головних завдань чинних чемпіонів Італії – трансфер атакувального півзахисника. Мілан вже давно визначив бельгійця Шарля Де Кетеларе як головну ціль, а тепер взявся за реалізацію переходу.

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За інформацією Джанлуки Ді Марціо, "россонері" зробили першу пропозицію щодо одноклубника нашого Едуарда Соболя. Мілан готовий заплатити 20 млн євро та ще певну суму прописати в бонусний фонд. Водночас Брюгге розраховує отримати за свою зірочку щонайменше 35 мільйонів.

До слова, у минулому сезоні 21-річний бельгієць зіграв за Брюгге 49 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 10 результативних передач. Де Кетеларе з однаковим успіхом може зіграти на будь-якій позиції в нападі.

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