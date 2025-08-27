Після того, як Рабйо побився з Джонатаном Роу, Марсель виставив обох гравців на трансфер. Роу вже перейшов до Болоньї, а ось питання про майбутнє самого Рабйо залишається відкритим – раніше спортивний директор Олімпіка Мехді Бенатія заявив, що замінити такого висококласного гравця буде непросто.

Поки Марсель думає над тим, чи не поквапився він, Мілан зробив пропозицію щодо Адріена. Як інформує GdS, наставник "россонері" Макс Аллегрі вказав на француза як на гравця, здатного підвищити якість і лідерські якості Мілана.

Раніше Рабйо вже виступав під керівництвом Аллегрі в складі Ювентуса.

