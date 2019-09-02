Мілан зробить ще одну спробу підписати Тайсона – італійський клуб сподівається на знижку від Шахтаря

"Россонері" не полишають надій на трансфер багаторічного лідера чемпіонів України.

Мілан зробить повторний запит у Шахтар щодо трансферу Тайсона, інформує Corriere della Serra.

Мілан і Айнтрахт здійснять зірковий обмін – Хюттер підтвердив трансфери

Італійський клуб сподівається вмовити "гірників" відпустити свого капітана менше, ніж за 30 млн євро, які ті вимагали раніше. Якщо Шахтар не захоче змінювати свою позицію, то Мілану доведеться змиритися з поразкою у переговорах – трансферне вікно у Серії А закривається вже сьогодні, 2 вересня.

Мілан обіграв Брешію та здобув дебютну перемогу під керівництвом Джампаоло в Серії А

Трансферу бразильця може посприяти імовірний прихід у Шахтар Євгена Коноплянки, про який італійська преса написала кількома годинами раніше.