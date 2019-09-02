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Мілан зробить ще одну спробу підписати Тайсона – італійський клуб сподівається на знижку від Шахтаря

10:48 841 Читать на русском
Мілан зробить ще одну спробу підписати Тайсона – італійський клуб сподівається на знижку від Шахтаря
Тайсон / Фото ФК Шахтар

"Россонері" не полишають надій на трансфер багаторічного лідера чемпіонів України.

Мілан зробить повторний запит у Шахтар щодо трансферу Тайсона, інформує Corriere della Serra.

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Італійський клуб сподівається вмовити "гірників" відпустити свого капітана менше, ніж за 30 млн євро, які ті вимагали раніше. Якщо Шахтар не захоче змінювати свою позицію, то Мілану доведеться змиритися з поразкою у переговорах – трансферне вікно у Серії А закривається вже сьогодні, 2 вересня.

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Трансферу бразильця може посприяти імовірний прихід у Шахтар Євгена Коноплянки, про який італійська преса написала кількома годинами раніше.

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Італія Головне Шахтар Шахтар Трансфери Мілана Тайсон Тайсон Мілан Мілан
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