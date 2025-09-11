Оскільки ймовірність підписання нового контракту Майком Меньяном все менша, Мілан дивиться в майбутнє, розглядаючи в якості кандидатів Елію Капріле і Зіона Сузукі. Чинний контракт Меньяна розрахований тільки до кінця сезону, а переговори вже кілька місяців знаходяться в глухому куті, незважаючи на відхилення пропозиції Челсі влітку.

Очікуючи, що в червні вони втратять свого основного гравця в статусі вільного агента, "россонері" розуміють, що їм потрібно озирнутися, щоб знайти підходящу заміну і вийти на новий рівень.

Воротар Парми і збірної Японії Сузукі вже згадувався як головний кандидат на пост основного воротаря в наступному сезоні. Однак сайт Calciomercato стверджує, що інтерес до Каприли стрімко зростає, що виводить його на лідируючі позиції.

24-річний голкіпер виступав за К'єво, Лідс, Про Патрію і Барі, перш ніж приєднатися до Наполі в 2023 році. Він побував в оренді в Емполі і Кальярі, а в липні 2025 року був проданий сардам за 8 млн євро.

