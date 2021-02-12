"Россонері" розглядає нападника Торіно Андреа Белотті у статусі заміни Ібрагімовічу, повідомляє Tuttosport.

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Італієць поки не визначився, чи бажає продовжувати контракт із туринським клубом, який завершується влітку 2022 року. Зазначається, що Белотті бажає завойовувати трофеї, проте Торіно наразі бореться за виживання у чемпіонаті.

До слова, нападник провів 21 матч у складі Торіно у поточному сезоні, записавши до свого активу 11 голів та 6 результативних передач.

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