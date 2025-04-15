У вівторок, 15 квітня, генеральний директор Мілана Джорджіо Фурлані мав зустрітися з Іглі Таре. Албанець вважається новим фаворитом на посаду спортивного директора після провалу переговорів із Фабіо Паратічі. Про це інформують Sky Sport Italia і La Gazzetta dello Sport. Сторони повинні були обговорити деталі проекту, а також умови контракту.

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Раніше Паратічі вважався фаворитом на вакантну посаду. Він був близький до підписання документів, коли виникли проблеми через тривалу заборону на штучне завищення прибутку від трансферів під час роботи в Ювентусі. Хоча 30-місячна заборона закінчується в липні, судовий процес ще не розпочався, тому існував цілком реальний ризик подальшого покарання, яке завадило б йому виконувати свою роботу.

З 2008 по 2023 рік Таре був спортивним директором Лаціо. Вважається, що він відмінно проявив себе в цій ролі, незважаючи на скутість і обмеженість у фінансах.

Цікаво, що Таре вже пов'язували з цією роботою 2019 року, коли його кликав Паоло Мальдіні, але тоді Лаціо відмовився його відпускати.

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