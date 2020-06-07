Мілан знайшов несподіваний варіант на посаду головного тренера

Мілан готується до можливої невдачі у переговорах з Ральфом Рангніком.

Запасним варіантом для "россонері" став Паулу Соуза, інформує TuttoMercato.

Реал готовий переключитися на лідера Мілана у разі провалу з Камавінга – є два серйозні конкуренти

Переговори з Рангніком все ще тривають, однак до успішного завершення далеко. Натомість Соуза може значно охочіше проміняти французький середняк Бордо на Мілан. Португальський фахівець вже має досвід роботи в Серії А – з 2015 по 2017 роки він очолював Фіорентину, а замінив його якраз нинішній наставник Мілана Стефано Піолі.

Нагадаємо, "россонері" перед зупинкою сезону посідали сьому сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії.

Лідер Динамо на заробітках, або Хто відсидів у тюрязі? Призовий кросворд від головного редактора