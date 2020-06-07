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Мілан знайшов несподіваний варіант на посаду головного тренера

20:39 675 Читать на русском
Мілан знайшов несподіваний варіант на посаду головного тренера
Паулу Соуза / Getty Images

Мілан готується до можливої невдачі у переговорах з Ральфом Рангніком.

Запасним варіантом для "россонері" став Паулу Соуза, інформує TuttoMercato.

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Переговори з Рангніком все ще тривають, однак до успішного завершення далеко. Натомість Соуза може значно охочіше проміняти французький середняк Бордо на Мілан. Португальський фахівець вже має досвід роботи в Серії А – з 2015 по 2017 роки він очолював Фіорентину, а замінив його якраз нинішній наставник Мілана Стефано Піолі.

Нагадаємо, "россонері" перед зупинкою сезону посідали сьому сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії.

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Італія Мілан Мілан Бордо Бордо Паулу Соуза Паулу Соуза Ральф Рангнік Ральф Рангнік
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