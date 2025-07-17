За інформацією журналіста Маттео Моретто, Мілан розпочав попередні переговори з Брайтоном щодо переходу Первіса Еступіньяна – саме еквадорець став пріоритетом для лівого флангу оборони після продажу Тео Ернандеса в Аль-Хіляль за 25 мільйонів євро.

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Мілан уже зв’язався з Брайтоном, щоб дізнатися умови потенційної угоди. Офіційна пропозиція поки не надійшла, але клуб планує активізувати переговори найближчими днями.

Нагадаємо, що Мілан довго пов'язували з трансфером українця Олександра Зінченко, проте італійський клуб зупинив переговори через занадто високу зарплату гравця Арсенала.

Еступіньян провів 84 матчі в АПЛ за Брайтон і записав до активу 4 голи та 11 асистів. Раніше він також успішно виступав за Вільяреал. Його контракт із "чайками" чинний до 2026 року, однак Брайтон, схоже, готовий до продажу після підписання Максіма Де Кейпера.

Манчестер Юнайтед також вів перемовини з представниками Еступіньяна, однак Мілан діє рішучіше. Очікується, що "россонері" вийдуть з офіційною пропозицією найближчим часом.

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