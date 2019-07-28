Мілан знайшов альтернативу Ловрену – трансфер відбудеться найближчими днями

Мілан вже майже оформив трансфер захисника Фламенго Лео Дуарте.

Після невдалих спроб підписати центрального захисника Ліверпуля Деяна Ловрена італійський клуб сконцентрував свою увагу на трансфері оборонця Фламенго Лео Дуарте.

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Мілан повинен оголосити про трансфер 23-річного бразильця протягом наступних двох днів. Наразі всі деталі переходу Дуарте у італійський клуб узгоджені, повідомляє Globoesporte.

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Очікується, що сума трансферу складе 11 млн євро, а контракт Дуарте з Міланом буде розрахований на 5 років. Також повідомляється, що 23-річний захисник отримуватиме на рік 1,2 мільйона євро.