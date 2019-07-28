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Мілан знайшов альтернативу Ловрену – трансфер відбудеться найближчими днями

13:26 84 Читать на русском
Мілан знайшов альтернативу Ловрену – трансфер відбудеться найближчими днями
Лео Дуарте / Фламенго

Мілан вже майже оформив трансфер захисника Фламенго Лео Дуарте.

Після невдалих спроб підписати центрального захисника Ліверпуля Деяна Ловрена італійський клуб сконцентрував свою увагу на трансфері оборонця Фламенго Лео Дуарте.

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Мілан повинен оголосити про трансфер 23-річного бразильця протягом наступних двох днів. Наразі всі деталі переходу Дуарте у італійський клуб узгоджені, повідомляє Globoesporte.

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Очікується, що сума трансферу складе 11 млн євро, а контракт Дуарте з Міланом буде розрахований на 5 років. Також повідомляється, що 23-річний захисник отримуватиме на рік 1,2 мільйона євро.

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