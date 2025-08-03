Форвард Ліверпуля та збірної Уругваю Дарвін Нуньєс може змінити клубну прописку влітку.

Мілан активно шукає посилення в атаку. Італійському клубу навіть запропонували підписати Артема Довбика з Роми.

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Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, Мілан може підписати Дарвіна Нуньєса. Нападник Ліверпуля є основним кандидатом "россонері" для посилення атаки. Перемовини про трансфер вважаються складними, але італійці вже контактували з гравцем.

Інтерес до уругвайця також виявляє Аль-Хілаль. Саудівці ще не робили офіційних пропозицій.

Нагадаємо, що Дарвін Нуньєс приєднався до Ліверпуля у 2022 році. Загалом за мерсисайдців він відіграв у 143 матчах, забивши 40 голів та віддавши 26 асистів. Нуньєса часто критикують за марнотратство гольових моментів.

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