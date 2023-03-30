Гра молодого форварда, який належить міланській команді, задовольнила Лечче. "Жовто-червоні" ухвалили рішення викупити контракт Коломбо по завершенні сезону за обумовлені 2,5 млн євро.

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Як повідомляє італійський інсайдер Николо Скіра, Мілан не допустить повноцінного переходу свого форварда і відразу ж скористається пунктом про зворотний викуп за 3,5 млн. Таким чином "россонері" заплатять за успішну гру свого гравця в складі іншої команди.

#Lecce are ready to trigger the option to buy to sign Lorenzo #Colombo on a permanent deal from #ACMilan for €2,5M, but #Milan will use the clause of buyback for 3,5M because #Rossoneri don’t want to lose the young striker (born in 2002). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 30, 2023

Лоренцо Коломбо в поточному сезоні зіграв за Лечче у 24 матчах Серії А. В активі 21-річного форварда чотири голи та дві результативні передачі.

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