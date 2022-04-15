Після двох безгольових нічиїх поспіль Мілан втратив контроль над чемпіонськими перегонами. Тепер все в руках Інтера, який сьогодні грав раніше і переміг Спецію. У "кузенів" ще й матч у запасі є, тому "россонері" потрібна була лише перемога. Проблеми почалися ще до стартового свистка – довелося міняти Давіде Калабрію. У капітана проблеми зі шлунком.

Інтер впевнено обіграв Спецію – Коваленко відіграв один тайм, втративши розкішний шанс забити

Кумедно, але це навіть допомогло Мілану. Річ у тім, що замість Калабрії правий фланг оборони закривав Калюлю. І француз вже на початку матчу віддав класну результативну передачу на Леау. Рафаель часто марнує подібні моменти, але не цього разу. Швидкий гол дозволив господарям почуватися комфортно, бо далі був ризик продовжити серію без перемог. Мілан уже звично краще заважав супернику, ніж створював моменти для себе. Коли ж вони виникали, були абсурдні промахи. Це камінь в город Жиру та Салемакерса.

Дженоа вперше змусила Меньяна нервувати лише перед самісінькою перервою. Удар Гальдамеса виявився неточним. У другому таймі ситуація не змінилася. Генуезці навіть до чужого штрафного не могли дістатися, а міланці марнували момент за моментом. Лише на останніх хвилинах вдалося забити другий м'яч, але й для цього знадобилося кілька спроб.

Це типова команда Стефано Піолі останніх тижнів. Коли тиск боротьби за Скудетто став серйозним, Мілан посипався. Показово, що в суперниках – команди з нижньої частини таблиці. Словом, Мілан не готовий брати "золото". Вистраждана перемога сьогодні повернула "россонері" на перше місце, але Інтер має матч у запасі й не роздає очки "бідним". Дженоа програла третій матч поспіль і впевнено закріпилася у зоні вильоту.