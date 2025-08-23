Мілан та Кремонезе зіграли матч 1-го туру Серії А (1:2). Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24"

Минулого сезону Мілан фінішував лише на 8-му місці в Серії А – результат, який аж ніяк не личить такому легендарному клубу. Натомість Кремонезе піднявся з Серії B і вже в першому турі отримав у суперники грізних "россонері".

Цього літа до Мілана приєднався легендарний півзахисник Реала та володар "Золотого м’яча" Лука Модріч. Хорват одразу ж вийшов у стартовому складі, провівши свій офіційний дебют як за новий клуб, так і в італійській першості загалом. До слова, Модріч став найстаршим гравцем, який дебютував у Серії А.

Втім, саме новачок еліти відкрив рахунок у матчі. До того обидві команди створили по моменту: в Хіменеса зафіксували офсайд, а Бонаццолі не зміг переграти голкіпера. А от Баскіротто скористався чудовим навісом і точним ударом головою спрямував м’яч повз Меньяна – 0:1!

Але недовго Кремонезе відчував себе господарем ситуації – перед перервою Мілан зрівняв рахунок, знову повернувши інтригу в матч. Павловіч ідеально пробив з близької відстані, відправивши м’яч у сітку.

На початку другого тайму Мілан демонстрував явну перевагу, проте Кремонезе зумів знову перехопити ініціативу та вийти вперед. І який це був гол! Пеццелла точно виконав передачу в штрафний майданчик для Бонаццолі, а нападник ефектним ударом через себе відправив м’яч у ворота.

На 74-й хвилині Лука Модріч покинув поле. До кінця матчу жодна з команд не змогла змінити рахунок на табло, тож перемога дісталася Кремонезе.

