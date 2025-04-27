У рамках недільної програми 34-го туру італійської Серії А 2024/25 було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2024/25, 34-й тур

Венеція – Мілан – 0:2

Голи: Пулішіч, 5, С. Хіменес, 90+6

Комо – Дженоа – 1:0

Гол: Стрефецца, 59

Фіорентина – Емполі – 2:1

Голи: Адлі, 7, Мандрагора, 25 – Фацціні, 59

Ювентус – Монца – 2:0

Голи: Гонсалес, 11, Коло Муані, 33

Вилучення: Їлдіз, 45+3

Аталанта – Лечче – 1:1

Голи: Ретегі, 69 (пен) – Карлссон, 29

Наполі – Торіно – 2:0

Голи: Мактомінай, 7, 41

"Більше не можу терпіти, не можу стати на коліна": від зірки шедевра Гасперіні до мук в Мілані й завершення кар'єри у 31

Наполі пішов у відрив на вершині Серії А! Підопічні Антоніо Конте скористались двома поразками Інтера, збільшивши гандикап над "нерадзуррі" до трьох залікових балів. Це стало можливим завдяки перемозі над Торін, а головним героєм виявився Мактомінай – екс-хавбек МЮ оформив дубль в першому таймі.

Таким чином, Скотт забив свій 11-й гол у поточному чемпіонаті Італії. Більше, ніж будь-який шотландський футболіст за всю історію. Йому вдалося побити рекорд 1962 року. Серед шотландських півзахисників провести 10 голів у одній топ-5 лиг востаннє вдавалося Чарлі Адаму (у розіграші АПЛ 2010/11 він мав 10 голів за Блекпул).

Аталанта суто теоретично могла б поборотись за срібло (а у разі поразки Наполі – ще й за золото). Якби "Богиня" здолала Лечче, відставання від другої позиції скоротилось би до чотирьох очок. От тільки підопічні Джан П'єро Гасперіні не змогли виконати завдання, розписавши результативну нічию.

Втім, без приємних новин не обійшлося. Матео Ретегі відзначився 24-м голом у поточному сезоні Серії А – таким чином він зрівнявся з Філіппо Індзагі, якому вдалося забити стільки ж у чемпіонаті 1996/97. Ще один гол аргентинського оріунді встановить новий клубний рекорд.

Мілан переміг Венецію завдяки голам Санті Хіменеса та Пулішіча. Таким чином, Крістіан став одним із трьох футболістів, яким вдалося провести від 50 результативних дій у Серії А за останні два сезони – в американця 31 гол і 19 асистів. За цим показником він наздогнав Адемолу Лукмана, а лідером залишається Лаутаро Мартінес (54).

"Россонері" наблизились до зони єврокубків на відстань трьох очок, але поки що вони йдуть аж дев'ятими в турнірній таблиці. Венеція ж втратила шанс покинути зону вильоту – до рятівної сімнадцятої сходинки бракує всього одного залікового балу.

В паралельній зустрічі Комо мінімально переміг Дженоа. Підопічні Сеска Фабрегаса виграли четвертий матч поспіль. Руслан Маліновський через пошкодження не потрапив навіть до заявки, але його команда нічого не втратила – "грифони" мають 14-очковий відрив від зони вильоту.

Фіорентина на своєму полі здолала Емполі. "Фіалки" збільшили свою безпрограшну серію до шести матчів, здобувши в них вже четверту перемогу. Команда набрала 59 очок, однак залишилась на восьмій сходинці турнірної таблиці через успіх Роми з Інтером. Тосканці ж з 25-ма балами йдуть передостанніми і є головними претендентами, аби скласти компанію Монці у Серію В.

Український півзахисник Віктор Коваленко, який у попередньому матчі Емполі в Кубку Італії відзначився дебютним голом, вийшов на заміну на 77-й хвилині за рахунку 2:1 на користь Фіорентини, але не зміг допомогти врятувати бодай нічию.

Ювентус на своєму полі розібрався з Монцою. Найгірша команда Серії А пропустила два сухих голи ще до середини першого тайму, а другу половину зустрічі грала у більшості – Їлдіз заробив червону картку за удар суперника ліктем. Чисельна перевага дозволила міланцям по перерві нав'язати туринцям серйозну боротьбу, але бодай скоротити підопічним Алессандро Нести так і не вдалося.

Перемога дозволила Ювентусу піднятися на четверту сходинку і закріпитися в зоні Ліги чемпіонів. Монца з 15-ма пунктами безнадійно остання.

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