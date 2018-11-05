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Мілан зацікавлений у придбанні Байлі

17:35 338 Читать на русском
Мілан зацікавлений у придбанні Байлі
Ерік Байлі / Reuters

Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Байлі може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

"Россонері" можуть придбати оборонця Манчестер Юнайтед Еріка Байлі, повідомляє ESPN. Івуарієць зрідка потрапляє до стартового складу манкуніанців і клуб готовий розглянути пропозиції щодо гравця.

Зазначається, шо "россонері" планують найближчим часом посилити оборонні порядки команди, і саме Байлі покликаний виконати цю місію.

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"Червоні дияволи" вже під час зимового трансферного вікна будуть шукати нового захисника і цілком можуть погодитись на пропозицію босів італійського клубу.

Нагадаємо, в минулому сезоні чемпіонату Англії, Ерік провів 13 матчів та відзначився 1 голом. Байлі перейшов у Манчестер Юнайтед з Вільяреала влітку 2016-го року.

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