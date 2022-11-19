Донеччани можуть вже у січні продати норовливого бразильця Тете.

Мілан проявляє інтерес до півзахисника Шахтаря Тете, який нині на правах оренди виступає за Ліон, повідомляє Calciomercato.it.

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За інформацією джерела, італійці вже запросили всю необхідну інформацію щодо 22-річного футболіста.

Нагадаємо, Тете перейшов у Ліон у березні 2022 року, скориставшись правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ, однак з приходом на тренерський місток Лорана Блана втратив місце в основі. Цей факт може підштовхнути бразильця змінити клуб вже у січні.

Такий розвиток подій був би дуже вигідним Шахтарю, адже контракт з Тете спливає влітку 2023 року – в червні гравець покине донеччан безкоштовно у статусі вільного агента.

Нагадаємо, окрім Мілана футболістом цікавляться одразу три представники АПЛ – Брайтон, Вест Хем та Лестер. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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