Мілан активно шукає нового форварда на наступний сезон, і Альваро Мората став одним із головних кандидатів на цю роль, повідомляє журналіст Gianluca Di Marzio.

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Нещодавно повідомлялося, що Мората хоче залишитися в Атлетіко. Незважаючи на це, "россонері" давно цікавляться гравцем і розглядають можливість його трансферу. Зараз Альваро зосереджений на Євро-2024, але після закінчення турніру йому потрібно буде вирішувати, чи залишитися в Атлетіко, чи розглянути інші можливості, включаючи Мілан.

Нагадаємо, що з відходом Мората "матрацники" звільнили б місце і кошти для придбання Артема Довбика з Жирони. Атлетіко є одним з головних кандидатів на трансфер українського форварда. Однак Мілан також не випускає із свого поля зору українця. Клуб хоче встановити повну картину: очікувану зарплату для гравця, фінансові запити й чи буде можливо знизити клаусулу, яка становить 40 мільйонів євро.

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