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Мілан зацікавився Ор'є

15:25 194 Читать на русском
Мілан зацікавився Ор'є
Серж Ор'є / ФК Тоттенхем

Захисник Тоттенхема Серж Ор'є може перейти в Мілан.

Мілан активно шукає заміну захиснику Андреа Конті. Як повідомляє Calcio Mercato, "россонері" націлились на гравця Тоттенхема Сержа Ор'є.

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За інформацією джерела, Конті продовжить свою кар'єру у німецькому Вердері. "Музики" орендують гравця на сезон.

Мілан завершив минулий сезон на 5 позиції в Серії А, але не зіграє в Лізі Європи через порушення фінансового фейр-плей.

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