Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про повернення Томмазо Побеги на правах оренди з зобов'язанням викупу. Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, россонері отримають 1 мільйон євро за річну оренду, а по завершенні сезону Болонья буде зобов'язана викупити 26-річного хавбека за 7 мільйонів.

Наполі завершив свій головний трансфер літа

За підсумками сезону 2024/25 "россоблу" мали можливість викупити Побегу за 12 мільйонів, але відмовилися від цієї опції.

У сезоні 2024/25 Серії А Томмазо Побега провів 21 матч, в яких відзначився двома голами і двома результативними передачами. Він допоміг команді виграти перший Кубок Італії з 1974 року, взявши участь у фінальному матчі з Міланом (1:0).