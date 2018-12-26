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Мілан запропонує сину Мальдіні контракт

10:23 290 Читать на русском
Мілан запропонує сину Мальдіні контракт
Даніель Мальдіні / соцмережі

"Россонері" прагнуть зберегти Даніеля Мальдіні.

За інформацією Calciomercato, міланський клуб найближчим часом запропонує контракт Даніелю Мальдіні, який є сином легендарного екс-капітана Мілана Паоло Мальдіні.

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Зараз 17-річний гравець виступає у складі молодіжної команди "россонері". Чинний контракт Даніеля з Міланом діє до 2021 року. Низка клубів зацікавлені у послугах Мальдіні-молодшого, проте в Мілані сподіваються, що їм вдасться зберегти футболіста на Сан-Сіро.

Раніше повідомлялось, що Мілан зацікавився форвардом Манчестер Юнайтед Маркусом Решфордом.

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Італія Паоло Мальдіні Даніель Мальдіні Даніель Мальдіні Мілан Мілан Італія Італія
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