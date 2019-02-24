Мілан запропонує Гаттузо новий контракт, якщо команда фінішує у зоні Ліги чемпіонів

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо може продовжити контракт з "россонері" по завершенні сезону.

Як повідомляє Corriere della Sera, компанія Elliott Management, якій належать акції Мілана, готова продовжити контракт з Дженнаро за однією умови.

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Гаттузо повинен фінішувати у топ-4 Серії А, що дозволить міланській команді потрапити до Ліги чемпіонів. Якщо фахівець не впорається з цим завданням, то може бути відправлений у відставку.

Нагадаємо, ще місяць тому Мілан під керівництвом Гаттузо демонстрував дуже непереконливі результати. Дженнаро не критикував лише ледачий, однак усі змінилося з приходом до команди новачків Кшиштофа Пйонтека та Лукаса Пакети, які своїми діями не лише стабілізували гру Мілана, й вивели команду до четвірки лідерів чемпіонату Італії.

До слова, наразі Мілан посідає 4 сходинку після 25 турів Серії А.

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