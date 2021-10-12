26-річний француз відчував біль у лівому зап'ясті, через що був змушений лягти під ніж, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мілан веде перемовини щодо продовження контракту з Піолі

Тепер Меньян не буде помічником для Стефано Піолі і його тренерського штабу протягом двох найближчих тижнів. За цей час Мілан проведе чотири поєдинки – проти Верони, Болоньї та Торіно у Серії А та проти Порту в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Майк Меньян перебрався до "россонері" влітку із Лілля. Він був покликаний замінити Джанлуїджі Доннарумму та поки непогано виконує це завдання – три з дев'яти матчів кіпер відстояв на нуль.

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