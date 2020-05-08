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Мілан зафіксував три випадки інфікування коронавірусом – відновлення Серії А під загрозою зриву

8 травня 09:32 484 Читать на русском
Мілан зафіксував три випадки інфікування коронавірусом – відновлення Серії А під загрозою зриву
Мілан / Фото Citizen TV

Італійські клуби продовжують потерпати від пандемії, цього разу погані новини надійшли з Мілана.

У таборі Мілана зафіксовано три позитивних тести на коронавірус, повідомляє місцевий журналіст Ніколо Скіра.

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Імена інфікованих не розголошуються. Нагадаємо, раніше про 6 заражень у клубі повідомила Фіорентина, Сампдорія – 4 випадки.

В Італії з 4 травня дозволили тренування на базах клубів і в кінці травня мали намір відновити сезон. За нинішніх умов повернення Серії А виглядає вкрай малоймовірним.

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Теги
коронавірус Італія Мілан Мілан Серія А
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