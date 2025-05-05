Матч без реальних турнірних завдань. Дженоа вже гарантувала собі місце в Серії А на наступний сезон. Мілан ще зберігає дуже примарні шанси кваліфікуватися в єврокубки через чемпіонат, але зосереджений не на цьому. Усі думки "россонері" про майбутній фінал Кубка Італії – це шанс не лише здобути трофей, а вийти в Лігу Європи.

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Можливо, саме концентрації бракувало гостям. Бо генуезці атакували більш завзято, і Майку Меньяну довелося здійснити кілька складних сейвів. Особливо слід відзначити момент на 23-й хвилині, коли м'яч рикошетом від Пулішіча ледь не опинився в сітці – французький голкіпер зупинив його за кілька сантиметрів від гола.

Мілан же відповідав не дуже охоче: бив лише Габбія після кутового й Тео Ернандес намагався ударами здалеку. Лише перед самою перервою у "россонері" виник справжній момент, коли лише якимось дивом Леалі не дозволив Пулішічу стати автором гола. Тож головною подією першого тайму стала травма Фофана, якого замінив Леау.

Не можна сказати, що "россонері" зробили якісь висновки під час паузи. У другому таймі Дженоа продовжила володіти ініціативою. Можливо, цьому сприяв сильний дощ, а це не найкращі умови для конструктивного футболу. Але гол Мілан пропустив не через "важке" поле, а через банальну помилку центрбеків. Так, Вітінья не забивав голів майже рік, але це зовсім не дозволяє залишати португальця у вбивців позиції. От сьогодні він влучив, у Меньяна не було шансів виручити.

Але з Міланом розслаблятися не можна. У цьому сезоні він заробив реноме команди, яка вміє включатися після того, як вигадає собі проблеми. І це знову спрацювало. Згодом, уподовж двох хвилин гості забили два голи. Спочатку Хіменес вивів на удар Леау, потім уже Рафа пасував на Фелікса, але вечір португальських голів зіпсував Мортен Френдруп, вразивши власні ворота.

Залишалося трохи більше ніж 15 хвилин, і Мілан грамотно стримав усі спроби Дженоа відігратися. Тож "росонері" залишаються дев'ятими, але вже з 57 очками. Дженоа розташувалася на тринадцятій сходинці турнірної таблиці Серії А.

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