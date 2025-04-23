У матчі-відповіді півфіналу кубкового турніру Інтер не знайшов аргументів проти Мілана (0:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Кубок Італії, 1/2 фіналу

Інтер – Мілан – 0:3 (перший матч – 1:1)

Голи: Йовіч, 36, 49, Рейндерс, 85

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"Перший тайм" міланського дербі завершився бойовою нічиєю 1:1, тож все вирішувалось у матчі-відповіді. Для обох команда ця гра була надважливою – Інтер зберігав хороші шанси на требл, тоді як Мілан відчайдушно боровся за єврокубки.

Інтер розпочав активніше, нагнітаючи ситуацію у штрафному суперника, але з завершальними ударами виникали проблеми. На 10-й хвилині напівмомент створив Дарміан, але з меж карного майданчика пробив повз ліву стійку. За трохи стрімка контратака Інтера 2 в 2 завершилась тим, що Таремі, увірвавшись у штрафний, намагався знайти найкращу позицію для удару і запоров момент.

В середині тайму Дімарко отримав передачу на лівому фланзі, увірвався у штрафний і потужно пробив – м'яч влучив у поперечину. Заколисуючи суперника Мілан, зрештою, вийшов вперед: після черговою контратаки Хіменес навісив у воротарський за спини захисникам і Йовіч головою переправив сферу у сітку.

По перерві Мілан подвоїв свою перевагу. І знову героєм епізоду став Лука Йовіч, який добив сферу у сітку на дальній стійці після навісу з кутового. На 58-й хвилині Мхітарян ледь не відновив інтригу – Генріх бив з ліній штрафного, але сфера пройшла впритирку зі стійкою.

В середині другого тайму де Врей головою замикав навіс з кутового під поперечину – Меньян врятував. За 5 хвилин до завершення матчу Рейндерс отримав передачу на хід у штрафний і з близької відстані прошив Мартінеса.

Суперник Мілана у фінальному протистоянні визначиться у четвер, 24 квітня між Емполі та Болоньєю. Перша гра завершилась розгромною поразкою команди Віктора Коваленка (0:3).

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