Мілан приймає Ювентус в рамках 16-го туру Серії А-2020/21. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Мілан – Ювентус стартує о 21:45 за київським часом. Телетрансляція гри на каналі "Футбол 1". Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Ще напередодні стало зрозуміло, що команди зіграють не в оптимальному стані. Найгірше, що це знову сталося через коронавірус. Ювентус втратив Хуана Куадрадо та Алекса Сандро, тому з'явився Джанлука Фработта.

У Мілані лише сьогодні виявили хворобу в Ребіча та Круніча. Загалом у господарів було 7 втрат, а у гостей – 3. Найсерйозніша проблема все ж була у Стефано Піолі, який залишився без центральних півзахисників, тому в парі з Кессьє вийде Давіде Калабрія.

Стартові склади на матч Мілан – Ювентус

Мілан: Доннарумма – Далот, К'яер, Романьйолі, Ернандес – Кессьє, Калабрія – Кастільєхо, Чалханоглу, Хауге – Леау

Запасні: Тетерушану, А. Доннарумма, Калюлю, Діас, Мусаккіо, Мальдіні, Коломбо, Дуарте, Фрігеріо

Ювентус: Щенсни – Даніло, Бонуччі, Де Лігт, Фработта – К'єза, Рабьйо, Бентанкур, Ремзі – Дибала, Роналду

Запасні: Буффон, Пінсольйо, К'єлліні, Артур, Маккені, Бернардескі, Деміраль, Портанова, Ді Пардо, Кулусевскі, Фаджолі, Да Грака