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Мілан взяв за основу модель Ліверпуля, щоб піднятися з ями в європейську еліту

13:27 - Читать на русском
Мілан взяв за основу модель Ліверпуля, щоб піднятися з ями в європейську еліту
Мілан проти Ліверпуля

Італійський клуб детально вивчає роботу Ліверпуля, який зумів за декілька років видати прогрес від сміховинних трансферів до перемоги в ЛЧ і АПЛ.

"Ми консультувалися з Ліверпулем, адже вони пройшли той шлях, який Мілан намагається пройти зараз. Дуже важко працюємо, щоб повернутися на високий рівень. Саме там справжнє місце Мілана. Головне завдання клубу – грати в єврокубках, у Лізі чемпіонів.

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки

4-5 років тому ніхто не сподівався, що Ліверпуль здійснить такий прорив. Вони грають у привабливий футбол, вони перемагають. У них фантастичний тренер і фантастична команда. А тепер вони подають приклад у плані комерції.

У Ліверпуля пішло на це все багато часу, але їхня модель працює", – цитує очільника фінансового відділу Мілана Каспера Стілсвіга Football Italia.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

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