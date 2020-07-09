Мілан взяв за основу модель Ліверпуля, щоб піднятися з ями в європейську еліту

Італійський клуб детально вивчає роботу Ліверпуля, який зумів за декілька років видати прогрес від сміховинних трансферів до перемоги в ЛЧ і АПЛ.

"Ми консультувалися з Ліверпулем, адже вони пройшли той шлях, який Мілан намагається пройти зараз. Дуже важко працюємо, щоб повернутися на високий рівень. Саме там справжнє місце Мілана. Головне завдання клубу – грати в єврокубках, у Лізі чемпіонів.

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4-5 років тому ніхто не сподівався, що Ліверпуль здійснить такий прорив. Вони грають у привабливий футбол, вони перемагають. У них фантастичний тренер і фантастична команда. А тепер вони подають приклад у плані комерції.

У Ліверпуля пішло на це все багато часу, але їхня модель працює", – цитує очільника фінансового відділу Мілана Каспера Стілсвіга Football Italia.

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