Середина березня, а Мілан дуже несподівано для багатьох активно бореться за Скудетто, ситуативно очолюючи турнірну таблицю. Щоправда, Інтер має незіграний матч проти Болоньї. "Россонері" вкрай успішно грають проти лідерів, але регулярно втрачають очки з середняками та аутсайдерами. Емполі – саме з таких. Ауреліо Андреаццолі ставить справці цікавий футбол, але клас футболістів не дозволяє гарантувати результат. От і маємо рівно три місяці без перемог у чемпіонаті.

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Головною проблемою Мілана перед звітним поєдинком була втрата Тео Ернандеса. Француз отримав попередження проти Наполі й був змушений відбути дискваліфікацію. Відтак, зліва в обороні вийшов Алессандро Флоренці. Дуже навіть успішно, як показав перший тайм. Вихованець Роми вже на 8 хвилині міг відкрити рахунок, пробивши у дальній кут. Вікаріо встиг зреагувати і перевести на кутовий. Ще один перспективний момент Флоренці мав в середині тайму, але пробив повз ворота.

Рафаель Леау звично був лідером атак Мілана. Однак сьогодні тіньовим. Португалець привчив до свого непередбачуваного дриблінгу й регулярних спроб забити (далеко не завжди успішних). Сьогодні ж вінгер взявся більше допомагати партнерам. Саме він створював моменти для Флоренці, Кесс'є та Жиру. До речі, саме Олів'є пасивно допоміг "россонері" відкрити рахунок. Форвард дуже невдало пробив зі штрафного. М'яч відскочив до П'єра Калулу, який чітко закрутив під штангу. Емполі так і не зміг нічого вдіяти з тотальною перевагою господарів у першому таймі.

А от на старті другої половини гості змусили публіку на Сан-Сіро понервувати. Кілька стандартів, і Меньяну довелося продемонструвати свою майстерність. Закріпити чи розвинути цей локальний успіх не вдалося. Мілан поступово погасив атакувальний запал суперника і сам нікуди не поспішав. Гра стала рівною – малоінтенсивною та скупою на моменти. Тренери намагалися щось змінити замінами, але безрезультатно. Навіть поява на полі Златана залишилася непоміченою.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Мілана, який набрав 63 очки і закріпився на вершині турнірної таблиці Серії А. За підсумками цього вікенду "россонері" лідерство точно не втратять. Натомість Емполі продовжив безвиграшну серію до 13 матчів, але поки перебуває на безпечній відстані від зони вильоту.