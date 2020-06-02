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Мілан втратив шанс підписати Модріча – все через безлад у керівництві

14:47 118 Читать на русском
Мілан втратив шанс підписати Модріча – все через безлад у керівництві
Модріч і Бобан / фото із соцмереж

Півзахисник мадридського Реала Лука Модріч передумав переходити в Мілан.

Мілан більше не є варіантом для Модріча, повідомляє Calciomercato.com. Італійський клуб мав стати наступним у кар'єрі хорвата після мадридського Реала.

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За інформацією видання, гравець домовився про це з колишнім директором "россонері" Звоніміром Бобаном. Однак звільнення хорвата з Мілана все змінило. Модріч збирався перейти в міланський клуб після закінчення контракту з Реалом незалежно від того, чи кваліфікуються "червоно-чорні" в Лігу Чемпіонів. Рішення півзахисника грунтувалося на давній симпатії до Мілана і дружніх зв'язках із Бобаном.

Відтоді, як генеральний директор Мілана Іван Газідіс звільнив Бобана, Модріч будує інші плани на продовження кар'єри. Контракт хорвата з мадридським Реалом закінчується в 2021 році. Очікується, що наступний сезон Модріч проведе на Сантьяго Бернабеу.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Звонімір Бобан Лука Модріч Лука Модріч Мілан Мілан
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