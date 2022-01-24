Златан Ібрагімовіч зазнав пошкодження у матчі 23-го туру Серії А проти Ювентуса (0:0), через що може не зіграти у стикових поєдинках відбору до ЧС-2022, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ібрагімовіч: Мбаппе запитав моєї поради – я сказав, що на його місці пішов би в Реал

40-річного шведа замінили ще на 28-й хвилині, бо він відчув біль в ахіллі. Варто відзначити, що минулого року в Ібри також були проблеми з ахілловим сухожиллям, тому лікування може затягнутись.

Нагадаємо, 24 березня збірна Швеції зустрінеться з чехами у першому стиковому матчі за вихід на Мундіаль.

Ювентусу нічого робити в ЛЧ, або Старість Златана – як тло низької якості Кальчо