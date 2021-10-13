Наставник "россонері" Стефано Піолі у найближчих зустрічах не зможе розраховувати на захисника Тео Ернандеса.

24-річний оборонець збірної Франції, який нещодавно виграв Лігу націй, підхопив коронавірус, повідомляє прес-служба Мілана.

Мілан веде перемовини щодо продовження контракту з Піолі

Тео пройшов тестування на COVID-19 після повернення із національної команди. Його результат виявився позитивним. Зараз Ернандес перебуває вдома на самоізоляції, хвороба протікає без жодних ускладнень. У поточному сезоні француз провів за Мілан 9 матчів (гол та три асисти).

Зауважимо, напередодні стало відомо, що на досить тривалий час вилетів Майк Меньян – основний кіпер "россонері".

Італія обіграла Бельгію: непотрібний матч за бронзу Ліги націй, капітана-Доннарумму "запросили" в Ювентус