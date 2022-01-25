Мілан от-от повинен оголосити про трансфер 18-річного нападника. Марко Лазетіч займе останнє місце в команді для футболістів, у яких немає паспорта громадянина Євросоюзу. Лазетіч вже пройшов медогляд і підписав контракт.

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Відтак, одразу кілька кандидатів на позицію центрального захисника більше не розглядаються. Зокрема, цієї зими Мілан точно не зможе підписати Еріка Байлі з Манчестер Юнайтед. Тривалий час івуарієць був пріоритетним варіантом на заміну Сімону К'яеру, який вибув до кінця сезону.

Нещодавно Паоло Мальдіні зізнався, що пошуки нового центрбека просуваються дуже важко. За інформацією італійської преси, Мілан може зробити ставку на наявних центральних захисників, підписавши до них перспективного італійця, а не готового сформованого гравця.

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