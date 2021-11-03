У матчі 4-го туру групового етапу ліги чемпіонів "дракони" на виїзді не втримали перемогу над "россонері". Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Для Мілана поєдинок з Порту був часом "Х". Три поразки у групі В змушували підопічних Стефано Піолі рвати і метати. Зрештою, вболівальники вимагали реабілітуватися і за мінімальний програш у Португалії у минулому турі.

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Вже на першій хвилині Луїс Діас мав виводити Порту вперед – після вкидання з-за бокової він пробив впритул у Чіпріана Тетерушану. За п'ять хвилин він таки використав свій черговий момент: Груїч протягнув м'яч правим флангом до лінії штрафного майданчика, змістився ближче до центру і відкотив на ліво на вільного колумбійського півзахисника. Той переклав собі м'яч під іншу ногу і... зробив рахунок 1:0.

В середині тайму Тетерушану врятував Мілан від другого гола, зреагувавши на діагональну передачу у воротарський. Груїч вже чекав, аби головою перекинути сферу у сітку, але румунський голкіпер у карколомному стрибку зачепив круглого рукою і завадив планам португальців. Згодом сербський екс-півзахисник Ліверпуля замикав головою навіс у дальній кут з відскоком від газону – і знову Тетерушану рятує "россонері". На 33-й хвилині Груїч вкотре замикав чергове закидання після кутового – румун поки головна зірка і надія італійської команди.

Мілан огризнувся атакою у відповідь: Жиру здалеку розрядив свою гармату під поперечину – цього разу свій клас продемонстрував Діогу Кошта, перевівши сферу на кутовий. Варто зазначити, що цей постріл став єдиним від представника Серії А у першому таймі проти 5 ударів Порту у площину воріт. Жахлива сорокап'ятихвилинка для італійців!

Очевидно, у перерві Піолі зміг достукатися до своїх підопічних, оскільки другий тайм розпочався з атак Мілана. Спочатку лише холоднокровність Пепе дозволила запобігти неприємностям від Жиру. Згодом Леау вийшов сам на сам з голкіпером Порту і в падінні пробив повз ворота.

На 55-й хвилині м'яч після довгої передачі прилетів на голову Пепе, який з лівого флангу переправив його в район одинадцятиметрової позначки. Діас, також головою, спрямував сферу у поперечину. Через 5 хвилин перспективний стандарт від Мілана завершився голом: Беннасер поцілив у стінку, Жиру спробував добити з розвороту, м'яч відскочив вліво, де його підхопив Калулу і пробив поміж ніг голкіпера.

На останню чверть тайму вийшов Ібрагімовіч. Майже одразу він ледь не вискочив на побачення з Коштою – не вистачило якоїсь миті. Згодом він повторив спробу, але кіпер заблокував його удар, а арбітр зафіксував офсайд. Наприкінці матчу швед забив, але кляте положення поза грою не дозволило Златану тріумфувати.

Нічия принесла Мілану перше очко і залишила у турнірній таблиці останнім. Порту з п'ятьма пунктами піднявся на другу сходинку.

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