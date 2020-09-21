У стартовому турі італійської Серії А Мілан на власному полі здолав опір Болоньї. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

У дебюті зустрічі більше активності проявляли гості. Болонья швидко взяла м'яч під контроль, а підопічні Піолі не зуміли вчасно ввімкнутися в гру. Проте, поступово "россонері" взялися підтверджувати статус фаворита протистояння. Зрештою, перший небезпечний момент створили саме господарі.

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На 12-й хвилині Калабрія та Ібрагімовіч розіграли комбінацію, а після удару шведського форварда м'яч зачепив оборонця і полетів на кутовий. "Червоно-сині" за кілька хвилин відповіли дальнім ударом Домінгеса, який з другої спроби став здобиччю Доннарумми. Цей епізод став вододілом, за яким Мілан повністю захопив територію.

На 28-й хвилині Беннасер зобов'язаний був відкрити рахунок після невдалого сейву Скорупскі, та не зміг влучити у ворота з кількох метрів. Болонья спробувала засушити гру, але щойно здалося, що хлопцям Міхайловіча це вдалося, "россонері" забили. Це Тео Ернандес виконав фірмовий навіс із лівого флангу, а Златан Ібрагімовіч без проблем переграв опонентів на другому поверсі й головою переправив м'яч у сітку.

До кінця тайму гості так і не змогли оговтатися, а на старті другої половини такого шансу їх вже позбавив Мілан. На 49-й Беннасер спробував прорватися до карної зони гостей, на лінії якої його зніс Орсоліні – пенальті. До позначки підійшов Ібрагімовіч і потужним ударом не подарував Скорупскі жодного шансу – 2:0!

Такий початок тайму заспокоїв обидві команди. "Россонері" почали грати задля власного задоволення, натомість Болонья кілька разів спробувала огризнутися попереду (зокрема, Орсоліні та Соріано впродовж однієї атаки били по воротах – успішні "блоки" від оборони), та без особливої небезпеки.

Зате Мілан міг кілька разів довести рахунок до розгромного. Златан міг оформити ідеальний хет-трик, але обігравши Скорупскі в очній дуелі не зумів із лівої влучити у фактично порожні ворота. "Червоно-сині" додали активності в фінальні 10 хвилин і цілком могли розмочити рахунок. Спочатку Ольсен виконав сольний прохід і змусив попітніти Доннарумму. А на 87-й хвилині лише перекладина виручила кіпера Мілана після удару Сантандера.

Однак, відзначитися на Сан-Сіро гостям із Емілії-Романьї так і не судилося. Отже, впевнена перемога Мілана на старті чемпіонату, що підтверджує серйозність амбіцій "россонері" та Ібрагімовіча персонально на новий сезон.

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