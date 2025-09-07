У Мілані дев'ятки більше немає / Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images

У заявці "россонері" вперше за понад 100 років немає гравця з номером 9, інформує La Gazzetta dello Sport. Минулого сезону його носив Лука Йовіч, але після відходу серба ніхто не наважився підхопити статусну дев'ятку.

В історії Мілана було чимало легендарних дев'ятих номерів – Нордаль, Альтафіні, Сормані, ван Бастен, Веа, Індзагі тощо. Втім, за останні 12 років ця футболка радше стала прокляттям. Її носили відверті провали або ветерани – Матрі, Торрес, Дестро, екс-зірка Шахтаря Луїс Адріано, Лападула, Андре Сілва, Ігуаїн, Пйонтек, Манджукіч, Жиру та Йовіч.

Цього сезону тривала серія обривається. Щонайменше до зимового трансферного вікна у складі Мілана не буде власника дев'ятки.

