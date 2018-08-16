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Мілан влаштовує розпродаж – 4 гравці на вихід

21:53 243 Читать на русском
Мілан влаштовує розпродаж – 4 гравці на вихід
Хосе Маурі / Соцмережі

Мілан збирається розпрощатись з чотирма своїми гравцями.

Керівництво Мілана має намір розпрощатись з чотирьма гравцями, на яких не розраховує головний тренер Дженнаро Гаттузо, повідомляє Football Italia.

Серед них: голкіпер Габріель, який вже розірвав контракт з "россонері", 22-річний хавбек Хосе Маурі, колумбійський захисник Джерсон Вергара та ще один центрбек Стефан Сіміч.

Кастільєхо та Лаксальт прибули в Мілан для проходження медогляду

Нагадаємо, що трансферне вікно в Італії зачиняється 17 серпня.

Теги
Італія Трансфери Мілана Джерсон Вергара Джерсон Вергара Хосе Маурі Хосе Маурі Мілан Мілан Стефан Сіміч Стефан Сіміч
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