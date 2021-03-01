Швед отримав ушкодження лівого стегна ще на початку матчу проти Роми. Однак Златан зумів продовжити гру і покинув поле лише на 56-й хвилині. Відразу на лаві для запасних лікарі примотали пакунок з льодом до травмованої ділянки.

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За інформацією Milannews, травма залишила Ібрагімовіча поза грою щонайменше на 10 днів. Мілану доведеться обійтися без свого лідера у матчах проти Удінезе (3 березня), Верони (7 березня), Манчестер Юнайтед (11 березня). Також сумнівно, що форвард буде готовий зіграти 14 березня проти Наполі.

До слова, лише у нинішньому сезоні 39-річний швед уже втретє опиняється у клубному лазареті. Через травми та коронавірус Ібра пропустив 15 поєдинків. У поточному розіграші Серії А Златан зіграв 14 матчів, у яких забив 14 голів та виконав асист.

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