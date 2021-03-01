Мілан вкотре втратив Ібрагімовіча через травму – швед пропустить виїзд до Манчестер Юнайтед
Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч найближчим часом не допоможе своїй команді на футбольному полі.
Швед отримав ушкодження лівого стегна ще на початку матчу проти Роми. Однак Златан зумів продовжити гру і покинув поле лише на 56-й хвилині. Відразу на лаві для запасних лікарі примотали пакунок з льодом до травмованої ділянки.
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За інформацією Milannews, травма залишила Ібрагімовіча поза грою щонайменше на 10 днів. Мілану доведеться обійтися без свого лідера у матчах проти Удінезе (3 березня), Верони (7 березня), Манчестер Юнайтед (11 березня). Також сумнівно, що форвард буде готовий зіграти 14 березня проти Наполі.
До слова, лише у нинішньому сезоні 39-річний швед уже втретє опиняється у клубному лазареті. Через травми та коронавірус Ібра пропустив 15 поєдинків. У поточному розіграші Серії А Златан зіграв 14 матчів, у яких забив 14 голів та виконав асист.
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