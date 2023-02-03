Чемпіони Італії не розраховують на кількох іменитих гравців в матчах на виліт Ліги чемпіонів.

Мілан розраховує аж на 38 гравців у плей-офф Ліги чемпіонів (більшість з них у заявці B), повідомляє офіційний сайт УЄФА. Не знайшлось місця у списку Златану Ібрагімовічу, Майку Меньяну та Сержиньйо Десту.

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Голкіпери: Тетерушану, Барточчіні, Міранте, Нава, Псефтіс.

Захисники: Калабрія, Балло-Туре, Тео Ернандес, Томорі, К'яер, Флоренці, Тьяу, Габбіа, Палоскі, Кубіс, Боццолан, Бартесагі, Бакуне.

Півзахисники: Беннасер, Тоналі, Браїм Діаз, Побега, Круніч, Салемакерс, Дзеролі, Гала, Фольйо.

Нападники: Жиру, Ребіч, Леау, Оріджі, Мессіас, Ель-Хілалі, Лонгі, Де Кетеларе, Маньямелі, Алесі.

Додамо, що вже 14 лютого Мілан зійдеться з Тоттенхемом в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 8 березня.

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