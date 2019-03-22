Мілан визначився з ціною за Кессьє – він ледь не влаштував бійку з одноклубником під час матчу з Інтером

Мілан готовий продати івуарійського півзахисника Франка Кессьє.

"Россонері" будуть готові відпустити хавбека в інший клуб, якщо потенційний покупець запропонує за Кессьє 40 мільйонів євро, повідомляє Tuttomercatoweb.

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За даними джерела, інтерес до хавбека проявляють англійські Арсенал, Тоттенхем і французький ПСЖ. Челсі також розраховував переманити гравця Мілана, але заборона на здійснення трансферів внесла корективи у плани "аристократів".

22-річний Кессьє перейшов до Мілана влітку 2017 року з Аталанти на правах оренди за 8 млн євро. Влітку "россонері" мусять викупити його контракт за 24 млн.

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Нагадаємо, в матчі 28-го туру Серії Апроти Інтера (2:3) Франк після заміни ледь не побився з одноклубником. Керівництво Мілана сьогодні провело спеціальну зустріч з гравцем та його агентом щодо цього епізоду.