Форвард Мілана Рафаель Леау покине "россонері" лише якщо отримає суму, яка задовольнить керівництво клубу.

Португалець, який потрапив до списку інтересів Евертона та Ювентуса, не покине Мілан за суму, меншу 50 млн євро, повідомляє Calciomercato.

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Контракт Леау з "россонері" розрахований до 2024 року, а тому іншим клубам доведеться погодитись на умови Мілана, якщо вони хочуть придбати нападника.

До слова, Леау провів 33 матчі у складі Мілана у поточному сезоні, записавши до свого активу 7 голів та 5 асистів.

Леау побив рекорд швидкострільності в Європі – раніше лідерство тримала Іспанія, а в Німеччині двовладдя