Мілан визначився із новим капітаном

Італійський Мілан вирішив, хто буде носити капітанську пов'язку у нинішньому сезоні.

Капітаном Мілана у нинішньому сезоні буде 23-річний захисник Алессіо Романьйолі, повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

Колишнім капітаном "россонері" був гравець збірної Італії Леонардо Бонуччі, який цього літа повернувся в Ювентус.

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Романьйолі перейшов у Мілан з Роми влітку 2015 року, за цей час захисник відіграв за "червоно-чорних" 111 матчів у всіх турнірах, забивши 5 м'ячів.

Перший офіційний матч нового сезону Мілан проведе в Неаполі, де завтра, 25 серпня, зіграє проти місцевого Наполі.

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