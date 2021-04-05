"Россонері" не продовжать контракт із віце-чемпіоном світу. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

Ібрагімовіч домовився про новий контракт з Міланом

Контракт Манджукіча з міланцями чинний до 30 червня. Угодою передбачена можливість продовження співпраці до літа 2022-го, проте форма хорвата не влаштовує менеджмент Мілана. Манджукіч перебрався до команди Стефано Піолі в січні, але через низку травм досі не закріпився в обоймі. Найімовірніше, влітку ветеран шукатиме нове місце роботи.

У нинішньому сезоні Маріо Манджукіч провів лише 5 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

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