Мілан візьме участь у Лізі Європи через завантаженість суду в Лозанні, – ЗМІ

Спортивний арбітражний суд у Лозанні, вочевидь, не встигне розглянути до старту Ліги Європи-2019/20 справу щодо порушення фінансового фейр-плей італійським Міланом.

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Мілан могли дискваліфікувати через невідповідність умовам фінансового фейр-плей. Проте, раніше УЄФА призупинив розгляд провадження щодо міланців через їхню скаргу до CAS. У розкладі слухань Лозаннського арбітражу до середини серпня немає справи Мілана, тому рішення не буде винесено до початку розіграшу.

У травні з'явилася інформація, що Мілан може відмовитися від участі в єврокубках на рік, щоб зосередитися на виході в Лігу чемпіонів за підсумками наступного сезону.

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