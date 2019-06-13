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Мілан візьме участь у Лізі Європи через завантаженість суду в Лозанні, – ЗМІ

07:30 543 Читать на русском
Мілан візьме участь у Лізі Європи через завантаженість суду в Лозанні, – ЗМІ
Мілан візьме участь у Лізі Європи, – ЗМІ

Спортивний арбітражний суд у Лозанні, вочевидь, не встигне розглянути до старту Ліги Європи-2019/20 справу щодо порушення фінансового фейр-плей італійським Міланом.

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Мілан зазнав шалених збитків за останні 5 років, – CdS

Мілан могли дискваліфікувати через невідповідність умовам фінансового фейр-плей. Проте, раніше УЄФА призупинив розгляд провадження щодо міланців через їхню скаргу до CAS. У розкладі слухань Лозаннського арбітражу до середини серпня немає справи Мілана, тому рішення не буде винесено до початку розіграшу.

У травні з'явилася інформація, що Мілан може відмовитися від участі в єврокубках на рік, щоб зосередитися на виході в Лігу чемпіонів за підсумками наступного сезону.

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Теги
Мілан Мілан Ліга Європи Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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