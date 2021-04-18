Господарі не могли розраховувати на головну зірку команди. Златан Ібрагімовіч пропускав зустріч через дискваліфікацію за неоднозначну червону картку в попередньому турі. Без шведа Стефано Піолі має можливість виставляти значно варіативніший склад. Завдяки цьому Мілан почав дуже інтенсивно, відривши рахунок на 13-й хвилині. Тео виконав штрафний, м'яч від Калюлю відскочив до Ребіча, а хорват обвідним ударом поцілив під дальню стійку.

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Забитий м'яч помітно заспокоїв "россонері", чим була не проти скористатися Дженоа. "Грифони" ближче до середини першого тайму вирівняли становище та почали регулярно турбувати Доннарумму. Найактивнішими були Зайц, Дестро та Скамакка. Вони і створили гол – останній заробив кутовий, Зайц подав, а Дестро розстріляв ворота Мілана. До речі, для Маттео це третій м'яч проти свого колишнього клубу в нинішньому сезоні. До кінця першої половини господарі створили кілька нагод, але голів більше не було.

Друга половина могла початися за таким же сценарієм. На другій хвилині тайму Ребіч мав розкішний шанс оформити дубль. Калюлю зрячим пасом знайшов хорвата на лінії воротарського, але той із вигідної позиції запустив м'яч на порожні трибуни Сан-Сіро. Мілан продовжував тиснути, але Меттіа Перін та захисники Дженоа діяли блискуче.

Наставник "россонері" зрозумів, що потрібно змінювати ситуацію. Реакцією стала потрійна заміна на 62-й хвилині. Дуже швидко це дало результат. Подача з кутового була спрямована у напрямку Манджукіча, який саме вийшов на поле, але м'яч влучив у Скамакку, від якого залетів у ворота. Подейкують, що наступного сезону форвард гратиме саме за Мілан. Що ж, забивати за цю команду він уже почав...

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Завершення матчу було за генуезцями, які мали не один шанс врятуватися від поразки. Чого вартий лише момент із сейвом Доннарумми та наступним порятунком від захисників, які двічі поспіль виносили матч із лінії воріт.

Завдяки цій перемозі Мілан принаймні на деякий час захистив своє друге місце в турнірній таблиці Серії А, скоротивши відставання від Інтера до 8 очок. Дженоа залишилася на 14-й позиції, маючи у своєму активі 32 залікових пункти.