Чемпіонат Італії 2021/22, 6-й тур

Спеція – Мілан – 1:2

Голи: Верде, 80 – Мальдіні, 48, Діас, 87

Верона – Дженоа – початок о 21:45

Програму дня в Італії відкривав домашній поєдинок Спеції проти Мілана. Коваленко пропускав зустріч через пошкодження, але й без допомоги українця господарі впевнено стримували "россонері". В першому таймі команди грали на рівних, контратакуючи один одного через шалені розриви в середині поля, але нічого цікавого до перерви вони не створили. Згадати можна тільки неточний удар Ребіча головою після подачі на 11 метрів. Все.

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Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло, однак вже за дві хвилини після неї Мілан вийшов уперед – це Даніель Мальдіні замкнув подачу від Калулу точним ударом головою під поперечину. Це був його перший матч у основі "россонері" в Серії А й дебютний гол у чемпіонаті. Паоло Мальдіні на трибунах святкував навіть емоційніше за свого сина.

Надалі Мілан продовжував володіти ініціативою, хоча якісних моментів не виникало. Здавалося, що все завершиться мінімальною перемогою гостей, однак на 80-й хвилині Спеція шокувала суперника голом Верде – Даніеле увійшов на правий край штрафного й пробив по воротах, а м'яч рикошетом від Тоналі влетів під ближню стійку. Втім, щастя господарів тривало недовго. На 82-й хвилині на поле вийшов Браїм Діас, а вже на 87-й він розстріляв ворота метрів з 11-ти після шикарного прориву Салемакерса – 1:2! Цей гол не тільки приніс перемогу Мілану, а й вивів його на першу позицію в таблиці.

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