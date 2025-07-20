Португальський нападник ПСЖ Гонсалу Рамуш може перейти в Мілан.

Мілан розпочав переговори з ПСЖ щодо трансферу 24-річного нападника Гонсалу Рамуша. Як повідомляє Ojogo, "россонері" визначили португальця пріоритетною ціллю на поточне трансферне вікно.

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Італійський клуб готовий викласти 30 мільйонів євро за футболіста, якого ПСЖ придбав минулого року за 65 мільйонів євро. У Мілані сподіваються, що сторони зможуть дійти згоди попри суттєву різницю в оцінці гравця.

У минулому сезоні за ПСЖ Рамуш забив 19 голів і віддав 6 асистів в усіх турнірах. Попри непогану статистику, він не закріпився як основний гравець парижан і може змінити клуб уже цього літа.

Контракт гравця з парижанами чинний до 2028 року.

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