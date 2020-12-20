Очікувалося, що до матчу 13-го туру Серії А проти Сассуоло після травми повернеться Ібрагімовіч, але напередодні Златан отримав нове ушкодження, через яке точно не допоможе одноклубникам у цьому році, а, можливо, і в січні наступного.

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У заявці на сьогоднішній матч не виявилося і Анте Ребіча, який травмував ногу у грі з Дженоа. Хорватського легіонера у складі замінив нападник прімавери Еміль Робак. 17-річний швед перебрався у Мілан минулого літа із Хаммарбю, співвласником якого є Ібрагімовіч.

Додамо, що матч проти Сассуоло стартує о 16:00. Стефано Піолі доведеться обирати нападника серед чотирьох гравців, середній вік яких не перевищує 19 років – Леау (21), Коломбо (18), Мальдіні (19), Робак (17).

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