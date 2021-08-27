Мілан високо цінує талан свого вихованця, але задля отримання ігрової практики погодився відпустити свого футболіста, але виключно у "суху" оренду.

Мілан орендував колишнього рекордсмена Серії А

Сезон, який уже стартував, Побега проведе у Торіно, повідомляє офіційний сайт "биків". У минулій кампанії Томмазо захищав кольори Спеції, за яку зіграв 21 матч і забив 6 голів.

Варто зауважити, що претендентів на 22-річного італійця було чимало. Головний серед них – Аталанта. Джан П'єро Гасперіні сподівався, що Побега займе вакантне місце після переходу Віктора Коваленка у Спецію. Але бергамаски хотіли мати право викупу, що не влаштувало Мілан.

Аталанта з жахливою грою вирвала перемогу над Торіно – блідий Маліновський, Гасперіні отримав урок від свого учня