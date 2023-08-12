Дженоа на своєму офіційному сайті повідомила про прихід Жуніора Мессіаса з Мілана.

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Бразилець приєднався до "россоблу" на правах оренди з можливістю викупити за неназвану суму.

Зазначимо, що Мессіас провів за Мілан 36 матчів у минулому сезоні, в яких відзначився 6 голами та 2 результативними передачами.

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