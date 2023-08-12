Мілан відпустив свого гравця до екс-команди Шевченка
00:40 - Читать на русском
Вінгер Жуніор Мессіас проведе сезон 2023/24 у складі Дженоа.
Дженоа на своєму офіційному сайті повідомила про прихід Жуніора Мессіаса з Мілана.
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Бразилець приєднався до "россоблу" на правах оренди з можливістю викупити за неназвану суму.
Зазначимо, що Мессіас провів за Мілан 36 матчів у минулому сезоні, в яких відзначився 6 голами та 2 результативними передачами.
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