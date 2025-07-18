Мілан відпустив дублера капітана до учасника Ліги чемпіонів
Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про перехід Марко Спортьєлло з Мілана. Голкіпер здійснив цей трансфер на правах вільного агента. За даними Transfermarkt, Спортьєлло підписав контракт до 2028 року і виступатиме під 57-м номером.
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Таким чином, Спортьєлло повернувся в клуб, з якого перейшов до "россонері". Він вже грав за Аталанту з 2013 по 2017 рік і з 2019 по 2023 рік, провівши за цей час 137 матчів.
У наступному сезоні Аталанта, на відміну від Мілана, гратиме в Лізі чемпіонів.
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