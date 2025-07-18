Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про перехід Марко Спортьєлло з Мілана. Голкіпер здійснив цей трансфер на правах вільного агента. За даними Transfermarkt, Спортьєлло підписав контракт до 2028 року і виступатиме під 57-м номером.

Найкращий бомбардир Серії А прийняв пропозицію саудівського клубу

Таким чином, Спортьєлло повернувся в клуб, з якого перейшов до "россонері". Він вже грав за Аталанту з 2013 по 2017 рік і з 2019 по 2023 рік, провівши за цей час 137 матчів.

У наступному сезоні Аталанта, на відміну від Мілана, гратиме в Лізі чемпіонів.

"Туран має максимальний авторитет у роздягальні": Аліссон про розгромний старт Шахтаря і критику від Сікана – ЕКСКЛЮЗИВ